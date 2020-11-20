В понедельник в Калуге отключат воду на Правом берегу

В понедельник, 23 ноября, в Калуге не будет холодной воды на правобережных окраинах. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ по на улице Серафима Туликова, 23, сообщает в пятницу городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
Отключение холодного водоснабжения в Калуге 23 ноября 2020 года с 9:00 до 22:00:
В зону отключения попадут школа №33, детский сад №67 и наркологический диспансер в Шопино.
Тем временем
В Калуге под путепроводом грузовик въехал в автосервис. Подробности.
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