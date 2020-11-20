В понедельник в Калуге отключат воду на Правом берегу

В понедельник, 23 ноября, в Калуге не будет холодной воды на правобережных окраинах. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ по на улице Серафима Туликова, 23, сообщает в пятницу городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Отключение холодного водоснабжения в Калуге 23 ноября 2020 года с 9:00 до 22:00:

д. Чижовка,

д. Воровая,

п. Шопино,

ул. Евгения Клочкова,

ул. Отрадная,

ул. Домославская.

В зону отключения попадут школа №33, детский сад №67 и наркологический диспансер в Шопино.

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