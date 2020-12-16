В Калуге завершилось строительство второй очереди музея космонавтики

Во второй очереди музея истории космонавтики полностью завершены строительно-монтажные работы. В среду, 16 декабря, об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- В настоящее время устраняются замечания, поступившие от музейных работников, клининговая компания приступила к уборке музея, - подчеркнули в министерстве.

Как мы ранее рассказывали, в музей уже завозят экспонаты.

Открытие второй очереди запланировано на 12 апреля 2021 года. На мероприятие пригласили президента России Владимира Путина.

Вторая очередь музея космонавтики – главный долгострой Калуги. Работы начались ещё в 2014 году. Тогда завершить строительство обещали к декабрю 2016-го. В 2017 строители рассказывали, что объект готов на 80%, а губернатор Анатолий Артамонов планировал открыть его 12 апреля 2018 года. Однако незадолго до этой даты работы и вовсе остановились, рабочим не платили зарплату. В 2018 году директор музея Наталья Абакумова обещала открыть вторую очередь в декабре 2019-го. А прошлой осенью открытие перенесли на апрель 2021 года.

Напомним также, что строительство второй очереди музея космонавтики в Калуге фигурировало в «деле реставраторов». Как установил суд, фигуранты из федерального Минкультуры и бизнеса во главе с работавшим тогда заместителем министра культуры Григорием Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. В октябре 2017 года Пирумова приговорили к полутора годам колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. После обжалования срок увеличили до трёх лет, но летом 2019-го досрочно освободили. Однако теперь он проходит подозреваемым по делу о хищениях в Эрмитаже.

Именно хищениями калужские власти объясняли задержку сдачи второй очереди музея.