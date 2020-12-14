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Опубликованы подробности о двух новых жертвах коронавируса в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.12.2020 17:26 1 1353
Опубликованы подробности о двух новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области в понедельник, 14 декабря, подтверждены еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв пандемии в нашем регионе достигло 131. В региональном оперативном штабе сообщили KP40, что скончались 68-летний житель Боровского района и 84-летний житель Кировского района.

Также за последние сутки выявлено 168 новых случаев ковида. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших в регионе выросло до 18 169.

Выздоровели за сутки 127 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 16 927 человек.

На лечении остается 1111 человек.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 декабря 2020 года.

UPD. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 272 (+4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 140 (+12),
  • Кировский район – 83 (+12),
  • Козельский район – 70 (-2),
  • Боровский район – 68 (+3),
  • Людиновский район – 66 (+7),
  • Малоярославецкий район – 64 (+6),
  • Дзержинский район – 52 (+7),
  • Жуковский район – 48 (-8),
  • Сухиничский район – 28 (+3),
  • Ферзиковский район – 27 (+4),
  • Бабынинский район – 24 (-8),
  • Юхновский район – 24 (0),
  • Мещовский район – 22 (0),
  • Жиздринский район – 18 (0),
  • Перемышльский район – 15 (-1),
  • Спас-Деменский район – 15 (0),
  • Медынский район – 14 (0),
  • Износковский район – 13 (0),
  • Думиничский район – 10 (0),
  • Хвастовичский район – 10 (+3),
  • Мосальский район - 8 (0),
  • Тарусский район – 6 (-3),
  • Куйбышевский район – 5 (-1),
  • Ульяновский район – 5 (0),
  • Барятинский район – 4 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 декабря 2020 года.

В последнюю неделю в Калужской области смертельные случаи от коронавируса фиксируются едва ли не каждый день. Только за выходные скончались пять пациентов.

Тем временем

В Калужской области 14 декабря началась вакцинация медиков от коронавируса. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.12.2020 17:26 1 1353
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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