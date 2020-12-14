Опубликованы подробности о двух новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области в понедельник, 14 декабря, подтверждены еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв пандемии в нашем регионе достигло 131. В региональном оперативном штабе сообщили KP40, что скончались 68-летний житель Боровского района и 84-летний житель Кировского района.

Также за последние сутки выявлено 168 новых случаев ковида. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших в регионе выросло до 18 169.

Выздоровели за сутки 127 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 16 927 человек.

На лечении остается 1111 человек.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 декабря 2020 года.

UPD. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 272 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 140 (+12),

Кировский район – 83 (+12),

Козельский район – 70 (-2),

Боровский район – 68 (+3),

Людиновский район – 66 (+7),

Малоярославецкий район – 64 (+6),

Дзержинский район – 52 (+7),

Жуковский район – 48 (-8),

Сухиничский район – 28 (+3),

Ферзиковский район – 27 (+4),

Бабынинский район – 24 (-8),

Юхновский район – 24 (0),

Мещовский район – 22 (0),

Жиздринский район – 18 (0),

Перемышльский район – 15 (-1),

Спас-Деменский район – 15 (0),

Медынский район – 14 (0),

Износковский район – 13 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Хвастовичский район – 10 (+3),

Мосальский район - 8 (0),

Тарусский район – 6 (-3),

Куйбышевский район – 5 (-1),

Ульяновский район – 5 (0),

Барятинский район – 4 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 декабря 2020 года.

В последнюю неделю в Калужской области смертельные случаи от коронавируса фиксируются едва ли не каждый день. Только за выходные скончались пять пациентов.

Тем временем

В Калужской области 14 декабря началась вакцинация медиков от коронавируса. Подробности.