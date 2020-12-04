В Калужской области за сутки 154 человека заразились коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 4 декабря, подтвердили 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд. Общее число заболевших выросло до 16 586, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 358 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 15 032 калужанина.

В списке умерших теперь 118 человек. За последние сутки зафиксированы две смерти. Это 70-летний житель Боровского района и 50-летний человек из Козельского района.

На лечении остаются 1436 человек.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 251 (-55 к предыдущему дню),

Обнинск – 137 (-31),

Боровский район – 109 (-14),

Людиновский район – 107 (-12),

Кировский район – 104 (-14),

Малоярославецкий район – 100 (-15),

Козельский район – 96 (-8),

Дзержинский район – 91 (-8),

Жуковский район – 74 (+2),

Бабынинский район – 52 (-21),

Сухиничский район – 41 (-2),

Юхновский район – 34 (-7),

Медынский район – 31 (-2),

Ферзиковский район – 27 (-1),

Мещовский район – 25 (-2),

Жиздринский район – 23 (-3),

Износковский район – 21 (-4),

Спас-Деменский район – 20 (-1),

Мосальский район - 18 (-2),

Перемышльский район – 15 (-2),

Хвастовичский район – 14 (-3),

Думиничский район – 13 (-2),

Тарусский район – 10 (0),

Куйбышевский район – 9 (+1),

Ульяновский район – 8 (0),

Барятинский район – 6 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 4 декабря 2020 года.

Ранее, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял о выходе нашего региона на плато по заболеваемости коронавирусом. Тогда в день фиксировалось около 140 новых случаев. Однако пока рост продолжается. Рекорд обновляется уже третьи сутки подряд.

Тем временем

В бюджет Калужской области на 2021 год заложили средства на строительство нового госпиталя для больных коронавирусом. Он будет располагаться на территории областной инфекционной больницы на Грабцевском шоссе. Подробности.

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