В Калужской области за сутки два человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили две новые смерти от коронавируса. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 118 человек, сообщили в пятницу, 4 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Подтверждены 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд. Общее число заболевших выросло до 16 586.

За последние сутки выздоровели 358 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 15 032 калужанина.

На лечении остаются 1436 человек.

По всей России за сутки выявлено 27 403 случая коронавируса. За весь период - 2 402 949. Выписано – 1 888 752. За последние сутки умерли 569 человек, за все время – 42 176.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 4 декабря 2020 года.

Ранее, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял о выходе нашего региона на плато по заболеваемости коронавирусом. Тогда в день фиксировалось около 140 новых случаев. Однако пока рост продолжается. Рекорд обновляется уже третьи сутки подряд.

Тем временем

В бюджет Калужской области на 2021 год заложили средства на строительство нового госпиталя для больных коронавирусом. Он будет располагаться на территории областной инфекционной больницы на Грабцевском шоссе. Подробности.

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