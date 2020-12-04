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В Калужской области за сутки два человека умерли от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.12.2020 11:00 4 2291
В Калужской области за сутки два человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили две новые смерти от коронавируса. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 118 человек, сообщили в пятницу, 4 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Подтверждены 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд. Общее число заболевших выросло до 16 586.

За последние сутки выздоровели 358 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 15 032 калужанина.

На лечении остаются 1436 человек.

По всей России за сутки выявлено 27 403 случая коронавируса. За весь период - 2 402 949. Выписано – 1 888 752. За последние сутки умерли 569 человек, за все время – 42 176.

 

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 4 декабря 2020 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 4 декабря 2020 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 4 декабря 2020 года.

Ранее, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял о выходе нашего региона на плато по заболеваемости коронавирусом. Тогда в день фиксировалось около 140 новых случаев. Однако пока рост продолжается. Рекорд обновляется уже третьи сутки подряд.

Тем временем

В бюджет Калужской области на 2021 год заложили средства на строительство нового госпиталя для больных коронавирусом. Он будет располагаться на территории областной инфекционной больницы на Грабцевском шоссе. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.12.2020 11:00 4 2291
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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