В Калуге почтили память неизвестных солдат

В четверг, 3 декабря, по всей России состоялись памятные мероприятия в День Неизвестного солдата. Памятная дата призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях воинов, чьё имя осталось неизвестным. Именно в этот день в 1966 году в Александровский сад к Кремлёвской стене был перенесён прах Неизвестного солдата.

В Калуге тоже почтили память неизвестных солдат. В областном центре представители общественных организаций у Вечного огня на площади Победы возложили цветы.

Руководитель Калужского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Игорь Серёгин вручил памятные медали участникам боевых действий в Афганистане.

Площадь Победы в Калуге 3 декабря 2020 года.