В Калужской области за сутки четыре человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 113 человек, сообщили KP40 в среду, 2 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд. Общее число заболевших выросло до 16 281.

За последние сутки выздоровели 225 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 14 553 калужанина.

На лечении остаются 1615 человек.

По всей России за сутки выявлено 25 345 случаев коронавируса. За весь период - 2 347 401. Выписано – 1 830 349. За последние сутки умерли 589 человек, за все время – 41 053.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 2 декабря 2020 года.

Ранее, напомним, министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев рассказал, сколько пациентов с коронавирусом в нашем регионе находится в тяжелом состоянии. Губернатор Владислав Шапша поручил увеличить количество тестов на ковид.

Тем временем

Калужский вуз продлил дистанционное обучение до 9 января 2021 года. Там подтвердили 25 случаев коронавируса. Подробности.

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