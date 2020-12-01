Калужский Минздрав объяснил странности статистики по смертности от коронавируса

В понедельник, 30 ноября, в федеральных СМИ появилась информация, что некоторые регионы якобы занижают данные о смертности от коронавируса. Среди прочих там упоминалась и Калужская область. Во вторник, 1 декабря, ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения региона:

- В публикации сравниваются открытые данные от оперативного штаба и из базы Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), доступ к которым им предоставил неназванный источник. И авторы, анализируя их, «не нашли никакой закономерности, которые объясняла бы эти данные», - отмечают в Минздраве. - Объясняем. В материале указывается статистика: «смерти по оперштабу – 105», «смерти по ИЦК – 786». И та, и другая цифра – реальны, но о разном.

Вот скриншот с цифрами из личного кабинета ИЦК: на 1 декабря 2020 года в Калужской области 109 умерших пациентов, у которых в окончательном патологоанатомическом заключении коронавирус установлен как причина смерти.

А это скриншот с сайта стопокоронавирус.рф, куда оперштаб подает информацию. Аналогично – 109 подтвержденных случаев.

Цифра же «786» показывает пациентов, умерших от других тяжёлых заболеваний и у которых был выявлен коронавирус. Например, человек умер в результате инфаркта или имел терминальную стадию онкологии, но при этом также болел ковидом.

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