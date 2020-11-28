В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 28 ноября

В Калужской области в субботу, 28 ноября, подтвердили 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 15 713, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 431 житель нашего региона. Это рекорд за один день. Всего с болезнью справились 13 639 калужан.
В списке умерших по-прежнему 109 человек. За последние сутки новых смертей не зафиксировано.
На лечении остаются 1965 человека.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 ноября 2020 года.
Накануне, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о введении новых ограничений с 1 декабря.
При этом глава региона заявил о выходе региона на плато по заболеваемости ковидом.
Тем временем
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