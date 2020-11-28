В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 28 ноября

В Калужской области в субботу, 28 ноября, подтвердили 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 15 713, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 431 житель нашего региона. Это рекорд за один день. Всего с болезнью справились 13 639 калужан.

В списке умерших по-прежнему 109 человек. За последние сутки новых смертей не зафиксировано.

На лечении остаются 1965 человека.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 424 (-85 к предыдущему дню),

Обнинск – 231 (-31),

Боровский район – 179 (-80),

Людиновский район – 139 (-19),

Кировский район – 132 (-17),

Козельский район – 114 (-9),

Дзержинский район – 108 (+1),

Малоярославецкий район – 98 (-5),

Жуковский район – 70 (-1),

Бабынинский район – 61 (-13),

Сухиничский район – 53 (-2),

Медынский район – 43 (-10),

Юхновский район – 37 (-5),

Жиздринский район – 36 (0),

Мещовский район – 33 (-7),

Ферзиковский район – 31 (-3),

Износковский район – 28 (0),

Спас-Деменский район – 26 (+1),

Перемышльский район – 24 (-3),

Думиничский район – 23 (0),

Мосальский район - 18 (0),

Тарусский район – 16 (-1).

Хвастовичский район – 15 (+1),

Куйбышевский район – 11 (-1),

Барятинский район – 8 (+1).

Ульяновский район – 7 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 ноября 2020 года.

Накануне, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о введении новых ограничений с 1 декабря.

При этом глава региона заявил о выходе региона на плато по заболеваемости ковидом.

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