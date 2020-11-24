В Калужской области 1673 пациента с коронавирусом остаются в больницах

В Калужской области на данный момент госпитализировано 1673 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них на инвазивной искуссветнной вентиляции легких находятся 12 человек, на неинвазивной ИВЛ - 40, на кислородной поддержке – 980. За последние сутки в больницы поступило 121 человек, 74 пациента выписано, сообщили на заседании регионального оперативного штаба. На домашнем лечении находится 1081 человек.

В больницах области развернуто 2238 инфекционных коек. Свободны из них 565. Это 25,2%.

Охват тестированием составил 196,5 на сто тысяч населения, в целом проведено 280 355 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1596.

По словам заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Сергея Павлова, в соответствии с ч.1 ст.6.3 КоАП РФ за нарушения санитарно-эпидемиологических правил составлено 210 протоколов об административном правонарушении. По итогам рассмотрения материалов вынесено 66 предупреждений и наложено 133 штрафа. В адрес юридических и физических лиц направлено 1172 предписания об обязательном выполнении мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

- В этих непростых условиях надо работать максимально эффективно, - подчеркнул на заседании губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Напомним, на данный момент известно о 14 999 случаях ковида в Калужской области.

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