В Калужской области собирают деньги на помощь одиноким пенсионерам

Калужский благотворительный фонд «Песочные часы» объявил о сборе денег для помощи одиноким пожилым людям.

- Приближается Новый год! Это время чудес и подарков, время, когда можно провести праздничные дни в кругу семьи и любящих людей! – говорится в сообщении фонда. - Но не все смогут так встретить Новый год. К сожалению, есть одинокие пожилые люди, которым неоткуда ждать внимания и помощи. Благотворительный фонд «Песочные часы» очень хочет помочь таким людям. Мы закупаем теплые вещи, продукты и предметы первой необходимости.

Сделать пожертвование можно, перечислив деньги по следующим реквизитам:

ИНН 402714406 КПП 402701001

Р/с № 40703.810.8.22240000088

БИК банка 042908612

Банк КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК Г. Калуга

Корр. счёт 30101.810.1.00000000612