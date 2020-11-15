В Калуге вышла замуж 75-летняя невеста

На этой неделе, c 10 по 14 ноября, в Калуге замуж вышла 75-летняя женщина. Об этом вечером в субботу сообщили в городском управлении ЗАГС. Ее жениху, вероятно, 69 лет. Мужчина именно такого возраста указан самым возрастным на этой неделе.

Самым молодым невесте и жениху исполнилось 19 и 22 года соответственно.

За неделю в Калуге родились 104 ребенка. Из них 45 девочек и 59 мальчиков.

Самый маленький новорожденный весил 946 граммов, а самый большой – 4544 грамма.

Самой юной маме 22 года, самой возрастной – 42. Возраст пап – 21 и 53 года соответственно.

Среди редких имен в ЗАГСе отмечают следующие: Илария, Мелания, Эмин и Захар.

UPD. На прошлой неделе, напомним, самой возрастной невесте было 62 года, а самой юной матери - 17 лет.

Тем временем

Уникальный бюст появится скоро на Поле Свободы. Подробности.