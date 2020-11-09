В Калуге назвали самых юных и самых возрастных женихов и невест

За неделю, с 3 по 7 ноября, в Калуге отпраздновали 28 свадеб. Об этом сообщило городское управление ЗАГС.
Самой юной из невест 19 лет, самой старшей – 62 года. Самому молодому жениху недавно исполнилось 20 лет, самому старшему – 53 года.
За этот же период в нашем городе родился 81 малыш: 42 девочки и 39 мальчиков. Самый маленький был весом 1580 граммов, самый крупный – 4250 граммов.
Самой юной маме 17 лет. Столько же самому молодому папе. Самой возрастной роженице 40 лет, папе - 57.
Среди редких имен отмечены Владлен, Амелия и Каролина.
Тем временем
Сегодня в Калуге электричество отключили на восьми центральных улицах. Подробности.
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