Калужский минздрав рассказал о наличии антибиотиков в аптеках

В нашу редакцию от жителей Калуги поступают сообщения о том, что в крупных городских аптеках собираются большие очереди и там отсутствуют антибиотики.
Мы попросили прокомментировать эту информацию заместителя министра здравоохранения Калужской области Илью СОВАКОВА:
- В одну из крупнейших аптечных сетей Калужской области отгружена большая партия препаратов, сейчас перебоев с поставкой нет. Напоминаю, что для получения антибиотиков необходим рецепт от врача.
Наличие препаратов можно уточнить по телефонам:
Калужане, а есть ли у вас проблемы с покупкой лекарств в городских аптеках? Расскажите в комментариях!
Ранее министерство здравоохранения Калужской области рассказывало об опасности самолечения коронавируса антибиотиками.
Новая статистика по ковиду в Калужской области на 12 ноября опубликована здесь.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!