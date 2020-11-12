Калужский минздрав рассказал о наличии антибиотиков в аптеках

В нашу редакцию от жителей Калуги поступают сообщения о том, что в крупных городских аптеках собираются большие очереди и там отсутствуют антибиотики.

Мы попросили прокомментировать эту информацию заместителя министра здравоохранения Калужской области Илью СОВАКОВА:

- В одну из крупнейших аптечных сетей Калужской области отгружена большая партия препаратов, сейчас перебоев с поставкой нет. Напоминаю, что для получения антибиотиков необходим рецепт от врача.

Наличие препаратов можно уточнить по телефонам:

8-4842-77-00-26;

8-4842-56-31-04;

8-4842-56-31-05.

Калужане, а есть ли у вас проблемы с покупкой лекарств в городских аптеках? Расскажите в комментариях!

Ранее министерство здравоохранения Калужской области рассказывало об опасности самолечения коронавируса антибиотиками.

Новая статистика по ковиду в Калужской области на 12 ноября опубликована здесь.