Коронавирус ставит новые рекорды

За последние сутки в Калужской области ещё 19 человек вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справились 9 784 жителей региона, сообщили KP40 в воскресенье, 8 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 89 калужанин.

На данный момент в Калужской области известно о 12 935 случаях коронавируса.

По всей России за последние сутки выявили 20 498 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 774 334. Вылечились – 1 324 419, умерли – 30 537.