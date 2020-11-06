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Российские регионы готовятся к формированию «народных бюджетов»

Опубликовано: 06.11.2020 15:50 0 254
Российские регионы готовятся к формированию «народных бюджетов»

Субъекты РФ завершают работу над региональными законами об инициативном бюджетировании или, как его уже называют в регионах, «народном бюджете». В июле соответствующий закон был принят на федеральном уровне, и теперь территориям надо решить, каким образом он будет работать на местах. Обсуждение параметров везде проходит по-разному и во многих субъектах с участием жителей – тех, кого напрямую коснется закон.

Закон вступит в силу 1 января 2021 года. До этого «народное бюджетирование» не было закреплено в федеральном законодательстве, хотя на региональном уровне этот механизм существовал и развивался с 2001 года.

Новый федеральный закон закрепил простые и понятные правила взаимодействия жителей с властью для решения задач на местном уровне. Другими словами, дал людям возможность определять, на реализацию каких проектов направить бюджетные средства. Прописан в законе – почти пошагово – и сам механизм принятия решений.

На первом этапе жители готовят проект – инициаторами может выступить группа численностью не менее 10 человек, достигших 16-летнего возраста. Также это может быть староста сельского населенного пункта или комитеты ТОС. Обязательное условие – привязка к местности. Если проект инициируют физлица, они должны проживать на его территории.

Предлагать можно разное — от строительства дорог или благоустройства скверов до финансирования ремонта школ и детских садов. В проекте должно быть описание проблемы, «решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования», обоснование предложений и описание ожидаемого результата.

Следующий шаг – формирование предварительного бюджета, предполагаемые сроки реализации и сведения о «возможном финансовом, имущественном и трудовом участии заинтересованных лиц».

Затем проект утверждается на сходе или собрании. Также его можно обсудить путем опроса или сбора подписей жителей – формы голосования определяют власти на местах.

После того, как проект поддержан, инициаторы отдают его в администрацию — вместе с подписными листами и протоколом решения схода. В течение нескольких дней информация должна появиться на сайте муниципалитета, где жители могут оставлять свои замечания. Далее у органов власти есть месяц, чтобы принять проект или отказать в его реализации. Основания для отрицательного решения разные — от ошибок при подаче документов до «наличия возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом».

Если жители предлагают реализовать несколько проектов на одной территории, проводится конкурс. Победителя определяет комиссия, которую формируют на основании решения местной администрации. Самое важное — информацию о том, как идут работы по проекту, сколько потрачено средств, кто из людей каким образом помогает, должны публиковать на сайте муниципалитета. То есть за проектом можно будет следить фактически в реальном времени.

За три года, согласно поручению Президента, доля распределения местных бюджетов с участием населения должна достичь 5 процентов. Это одна из задач, которую решает закон. Но в первую очередь он направлен на то, чтобы жители могли совместно с властью управлять территорией, чувствовали себя хозяевами на своей земле.

Заместитель Секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев отметил, что программа инициативного бюджетирования в Калужской области очень востребована жителями, и  с её помощью удалось решить много актуальных проблем, на которые раньше просто не хватало средств.

«Самое главное -  люди увидели, что от их активности, неравнодушия зависят вопросы дальнейшего развития поселений. Граждане не только выбирают, какой объект нужно отремонтировать или построить в первую очередь, но и жертвуют на это собственные средства. Это ключевое требование программы. Калужская область запустила эту программу в пилотном формате ещё в 2017 году. Финансирование тогда составляло всего 18 миллионов рублей, в этом году в областном бюджете на реализацию программы заложено уже 150 миллионов рублей. Победителями отбора в 2020 году стали 194 муниципальных образования, а общая сумма всех проектов почти 190 миллионов рублей с учетом средств спонсоров, населения и местных бюджетов», - указал спикер областного парламента.

Если обозначить приоритеты – что выбирают на местах жители, то лидируют спортивные площадки и обустройство общественных мест для отдыха, довольно часто приводятся в порядок Дома культуры, уличное освещение, родники и колодцы, воинские захоронения, добавил Геннадий Станиславович.

Опубликовано: 06.11.2020 15:50 0 254
Тэги: законодательное собрание
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