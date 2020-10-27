В Калуге установили второй памятник погибшим от коронавируса врачам

На днях во дворе Музея ремесла, архитектуры и быта на улице Кирова в Калуге появилась вторая фигура врача.

Напомним, первую скульптуру пожилого доктора в конце сентября установил известный калужский художник Александр Лондарев. Он посвятил памятник врачам, погибшим в борьбе с коронавирусом.

А теперь у врача появилась молодая помощница. Ее также изготовил Лондарев.

- Количество врачей, борющихся в коронавирусом, увеличилось вдвое, - рассказали в музее. - Теперь в летнем дворике народного творчества посетителей встречает не только пожилой доктор, но и его молодая помощница. Впечатление такое, что врачи на минуточку вышли передохнуть в середине своего рабочего дня - оттого и сняли ненадолго маски, чтобы свободно вдохнуть свежего октябрьского воздуха.

Напомним, летом три врача из Калужской области попали в список умерших от коронавируса медиков.

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