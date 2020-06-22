Три врача из Калужской области попали в список умерших от коронавируса медиков

Три врача из Калужской области попали в «Список памяти». Это страница, которую ведут коллеги умерших во время эпидемии коронавируса медработников.

По состоянию на утро 22 июня от Калужской области туда включены:

Борис Константинович Березин, 57 лет, хирург, Городская больница №5, Калуга,

Алексей Валентинович Васюков, 52 года, анестезиолог-реаниматолог, Боровская ЦРБ, г. Боровск,

Альфия Габдулфатовна Толченицына, 72 года, врач общей практики, г. Малоярославец.

- К нам обращаются с вопросом о том, почему тот или иной человек включен в список, хотя он заразился не на работе или болел другим тяжелым заболеванием, - поясняют авторы проекта. - Задача списка - сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику. Правильную статистику ведут официальные лица, они могут делить умерших на правильных и неправильных, с положительным анализом или отрицательным, больных и здоровых, поздно обратившихся и вовремя обратившихся, нарушавших режим и сидевших дома. Мы включаем в список, руководствуясь простыми критериями: первое - медицинский работник, второе - умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с КОВИД-19, даже если диагноз не подтвержден анализами или это наложилось на другие тяжелые заболевания. Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу, тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода.

Напомним, на данный момент в Калужской области подтвердили смерть от коронавируса у 43 человек.

По последним официальным данным, в нашей области 234 медработника заразились COVID-19.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 22 июня.

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