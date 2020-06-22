Коронавирус в Калужской области, новые данные на 22 июня: растёт количество активных случаев

На данный момент в Калужской области подтвердили коронавирус у 5640 человек. И хоть ежедневный прирост замедлился, количество активных случаев растёт. За неделю число тех, кто лечится от коронавируса, выросло в нашем регионе с 2645 до 2737.

Больше всего пациентов в Калуге (721) и Обнинске (550).

Выздоровели за последние сутки ещё 7 человек. Всего с болезнью уже справились 2860 жителей области.

За время эпидемии от коронавируса умерли 43 калужанина.

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