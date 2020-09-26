Врачам, погибшим в борьбе с коронавирусом, в Калуге поставили памятник

Первый в России памятник врачам, погибшим в борьбе с коронавирусом, появился в Калуге.

Его установили во дворике народного творчества на улице Кирова. Автор – известный калужский мастер Александр Лондарев. Памятник представляет собой скульптуру врача в белом, на плече которой лежит черная защитная маска, а на руках надеты желтые резиновые перчатки.

Напомним, что ранее в Калуге появились граффити, посвященные борцам с коронавирусом.