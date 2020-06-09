Граффити с коронавирусом появились в Калуге

В Калуге решили с помощью граффити выразить благодарность тем, кто работает в период пандемии. Несколько рисунков, посвящённых медикам, волонтёрам, коммунальным и транспортным службам, уже появилось в городе.

В понедельник, на здании подстанции в районе дома №18 по улице Генерала Попова, педагоги детско-подросткового центра «Содружество» начали рисовать медсестру. Рисунок обещают закончить уже сегодня.

А во вторник, 9 июня, возле здания Калугатеплосети на улице Складской художники выразили благодарность сотрудникам коммунальных служб.

Всего в городе будет четыре таких граффити. В ближайшее время ещё два рисунка должны появиться на улице Московской, 258 и Тарутинской, 1а.