Полуголая Жанна Д'Арк и другая обнаженка. Чем удивлял калужан Никас Сафронов

Вокруг него постоянно множество сплетен, интриг и скандалов: то шантажирует очередная возлюбленная, то объявляется очередной сын, то обвиняют в подделке собственных же картин, то затопило его трехэтажную квартиру в центре столице.

Никас Сафронов – постоянный герой светской хроники, богемных тусовок и ток-шоу. То и дело возникают и споры, насколько он талантлив. Судить об этом могут только эксперты, но то, что сейчас это модный живописец, отрицать трудно.

Многие знаменитости хвастаются тем, что их портрет писал сам Никас. Это безумно дорого, но очень престижно.

«Женское начало или утро Дали в запутанный период его жизни»

Никас любит удивлять зрителей не только символическими работами, которые надо разгадывать, но и спецэффектами. Это можно увидеть в Калужском музее изобразительных искусств, где открылась выставка «Тайна света». Она продлится до 15 ноября. В нашем городе это уже не первый вернисаж художника. Говорят, он Калугу любит, и здесь бывает.

По крайне мере пять лет назад, Никас приезжал в наш город на открытие своей персональной выставки. Тогда народ в музей шел толпами. Сам же Сафронов был доброжелателен и приветлив. Рассказывают, что тогда он признавался, что популярным стал, благодаря своей настойчивости.

«Благочестивая жизнь средних веков»

Он буквально попятам ходил за знаменитостями, предлагая написать их портрет. Многие отказывали и в довольно грубой форме, другие соглашались, позировали, но при этом демонстративно отворачивались.

Однако Никас не отчаивался и добился того, что его творчество заметили и оценили. Он быстро обзавелся множеством поклонников среди богатых и знаменитых.

Рисовал портреты политиков, артистов и звезд шоубизнеса - Аллу Пугачеву, Софи Лорен, Ален Делона, Пьера Кардена, Монтсеррат Кабалье, Мадонну, Никиту Михалкова, Стивена Спилберга, Тину Тернер, Жан-Поля Бельмондо, Элтона Джона, Мика Джаггера, Пьера Ришара, Ричарда Гира и многих других.

Ожившие картины

В этот раз открытие выставки «Тайна света» прошло весьма камерно. Мастера ждали, но буквально за два дня до мероприятия он решил не приезжать.

- Коронавируса испугался, - понимающе шептались зрители.

«Автопортрет на фоне библиотеки»

В зале задернуты шторы, таинственный полумрак, только картины будто светятся изнутри. На стене – проекция, где под медитативную музыку сменяют друг друга картины Никаса. В соседнем зале еще одна более объемная проекция, занимающая всю стену: полотна оживают, плавно проплывают, растворяются и снова возникают.

Для зрителей поставлены стулья, можно спокойно посидеть и посмотреть подготовленный художником перформанс.

В залах есть портреты Джорджа Клуни, Пьера Ришара, Сальвадора Дали, разумеется, автопортрет Никаса, установленный рядом с проекцией на мольберте, а еще фантазийные изображения людей с головами животных, с головами-цветами, пейзажи и фантастические миры.

Своим авторским стилем Никас считает Dream Vision (затертые, искусственно состаренные полотна), это его визитная карточка, такие работы тоже можно увидеть на выставке.

Жанна Д'Арк

Новые технологии

- Выставка для нашего музея уникальная, - рассказывает сотрудник музея изобразительных искусств Станислав БАРАНОВ. – В наших стенах такого еще не было! Создана иллюзия, что картины светятся изнутри. Очень интересный эффект. Плюс некоторые работы написаны в такой технике, что даже если не подсвечиваются, есть ощущение, что они светятся. Новшество и в том, что на выставке представлены мультимедийные проекции, такие видеоанимации, коллажи.

Никас Сафронов - один из первых, кто использует новые технологии. Я о них знал, но такое оборудование до Калуги еще не доходило. В Красном зале - коллаж из произведений художника, а в Синем - анимированные персонажи оживают, двигаются, появляется портрет Сальвадора Дали, который подмигивает зрителю, улыбается.

Мне Никас Сафронов всегда был известен в первую очередь как портретист, причем портретист символический, сюрреалистического характера. Он изображал и исторических личностей, и знаменитостей нашего времени.

«В ожидании»

Наверное, многие его помнят по портретам людей с головами животных: кошек, собак. Здесь есть эти произведения. Но можно увидеть, что художник предстает в разных жанрах и как пейзажист, и мастер натюрморта. Использует разные техники, манеру, цвета.

И очень импонирует этот любопытный эффект свечения картины. Когда был монтаж, и я видел эти картины при обычном освещении - две разные вещи. Под специальными светильниками они производят совершенно иное впечатление, возникают совершенно иные эмоции.

Напомним: Выставка Никаса Сафронова в музее изобразительных искусств Калуги продлится до 15 ноября.