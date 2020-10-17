Названо имя нового заместителя губернатора Калужской области

Бывшая глава администрации Обнинска Карина БАШКАТОВА займет должность заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Калужской области. Ожидается, что к исполнению новых обязанностей она приступит с понедельника, 19 октября, сообщает правительственное издание «КГВ».



О новой должности Башкатовой в пятницу, 16 октября, в Обнинске рассказал губернатор Владислав Шапша. В этот день депутаты наукограда рассматривали вопрос назначения нового главы администрации города, так как Карина Башкатова подала заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с уходом на другую работу.

По словам Владислава Шапши, последние восемь месяцев Карине Башкатовой пришлось управлять Обнинском в автономном плавании. И этот опыт для нее оказался успешным. Во главе наукограда ее сменила Татьяна Леонова.

Напомним, Башкатова сменила во главе Обнинска самого Владислава Шапшу, который с начала года руководит регионом вместо Анатолия Артамонова.

До сентября руководителем администрации губернатора являлся Геннадий Новосельцев. Однако он ушел с этой должности, так как был избран председателем Законодательного Собрания Калужской области.

Ранее, напомним, ещё один чиновник из администрации Обнинска перебрался в правительство региона. Вячеслав Лежнин 12 октября назначен министром строительства и ЖКХ Калужской области.