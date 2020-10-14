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Прокуратура заинтересовалась проблемой госпитализации известной калужанки с подозрением на коронавирус

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 14.10.2020 12:07 0 361
Прокуратура заинтересовалась проблемой госпитализации известной калужанки с подозрением на коронавирус

Как мы уже рассказывали, известный калужский эколог Людмила ДОРОФЕЕВА попала в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Однако госпитализировали её только после скандальной публикации в Facebook, которую она оставила на своей странице 11 октября.

- Сегодня у меня уже есть силы рассказать свою историю, - написала она. – Температура, плавящая твой мозг, кашель и внезапно ослабевшее тело. И ты между светом и тьмой. Так внезапно пришел враг. А дальше пустота… Четыре дня не ехала скорая, не приходил врач. На пятый появились молоденькие парамедики, посмотрели и... ушли. Следом усталая участковая из крошечной поликлиники, где нет даже УЗИ.

Днём 12 октября Людмила Дорофеева рассказала KP40, что у неё диагностировали пневмонию.

- Первые дни вызывала скорую по горячей линии, перекидывали на 040 на вызов врача, - пояснила она. - Четыре дня никого не было, температура 39-40, на пятый день пришла участковая, добавила лекарства антибиотики... В палате 5 человек. У всех одинаковые истории. Ни скорой не было, ни врача в первые дни, все считают, что, если бы была оказана помощь в первые дни, таких последствий не было. У всех поражены легкие.

Вечером 13 октября данной ситуацией заинтересовалась прокуратура Калужской области.

- Прокурор области поручил провести проверку по факту неоказания медицинской помощи жительнице Калуги, - говорится в сообщении ведомства. - В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о том, что жительница Калуги на протяжении нескольких дней не получала необходимой медицинской помощи. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой, при необходимости, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее, напомним, Людмила Дорофеева поделилась с KP40 видео из своей палаты в областной инфекционной больнице в Калуге.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 14.10.2020 12:07 0 361
Тэги: коронавирус общество статистика
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