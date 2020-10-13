Губернатор высказался о коронавирусе: «Ситуация непростая, нельзя расслабляться»

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША на планёрке в правительстве высказался о текущей ситуации с коронавирусом в нашем регионе.

По информации профильного министерства, по количеству зараженных COVID-19 область по-прежнему занимает 35 место в России. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,07. Охват тестированием – 161,4 на 100 тысяч населения при нормативе 150.

- Самое главное, чтобы родственники заболевших, которые находятся в инфекционных больницах, владели достоверной информацией о том, что происходит с близкими, - подчеркнул губернатор.

По его словам, требует объективного освещения и работа скорой медицинской помощи. В социальных сетях люди выражают разные мнения по этому поводу. Они зачастую не владеют информацией о количестве вызовов, времени прибытия бригад и объемах помощи. Поэтому крайне важно организовать своевременную информационную работу.

Кроме того, губернатор призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима на объектах торговли, транспорта и в местах массового скопления людей.

- Мы видим, что идет рост заболеваемости. Ситуация непростая, нельзя расслабляться, - попросил глава региона. - Необходимо продолжить разъяснительную работу с автотранспортными предприятиями и населением для того, чтобы снизить риски заражения. Муниципалитетам нужно возобновить обработку транспорта, остановок, подъездов, лифтов и других мест общего пользования дезинфицирующими средствами. Мы должны направить максимальные усилия на то, чтобы прекратить рост заболеваемости COVID-19 и снизить риски для жителей Калужской области.

Напомним, 12 октября в Калужской области зафиксирован максимальный дневной прирост новых случаев коронавируса за последние четыре месяца.

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