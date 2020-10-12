Коронавирусные итоги недели: за 7 дней заболели 564 человека

Продолжаем подводить коронавирусные итоги прошедшей недели.
Согласно этим данным, с 5 по 11 октября заболели 564 жителя Калужской области. Справки о выздоровлении получили 319 человек. Новых жертв, к счастью, не было. В списке погибших значится 74 человека.
Пик заболеваемости этой недели пришелся на субботу, 10 октября. В этот день «корону» диагностировали у 85 человек. Наименьшее число заболевших было в понедельник, 5 октября. В этот день было зафиксировано 75 случаев заболевания.
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