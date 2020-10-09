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За сутки в Калужской области 80 человек заразились коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 09.10.2020 18:35 0 1467
За сутки в Калужской области 80 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтверждены 80 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пятницу, 9 октября, в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 9914.

Список выздоровеших пополнили 53 жителя региона. Всего в области с ковидом справились уже 7982 человека.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. Всего в Калужской области от ковида умерло 74 человека.

На лечении остаются 1858 калужан:

  • Калуга – 624 (+13 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 251 (+7),
  • Людиновский район – 146 (+5),
  • Боровский район – 136 (0),
  • Дзержинский район – 92 (+1),
  • Кировский район – 83 (+1),
  • Жуковский район – 81 (+3),
  • Козельский район – 81 (-6),
  • Малоярославецкий район – 72 (-3),
  • Бабынинский район – 58 (+2),
  • Сухиничский район – 40 (+2),
  • Жиздринский район – 31 (-1),
  • Мещовский район – 20 (-1),
  • Перемышльский район – 19 (0),
  • Думиничский район – 18 (0),
  • Спас-Деменский район – 17 (0),
  • Юхновский район – 17 (+2),
  • Ферзиковский район – 16 (0),
  • Ульяновский район – 12 (0),
  • Износковский район – 11 (0),
  • Медынский район – 10 (0),
  • Тарусский район – 8 (+1),
  • Барятинский район – 6 (0),
  • Хвастовичский район – 6 (+1),
  • Куйбышевский район – 2 (0),
  • Мосальский район - 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 октября 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 октября 2020 года.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 09.10.2020 18:35 0 1467
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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