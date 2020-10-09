За сутки в Калужской области 80 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтверждены 80 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пятницу, 9 октября, в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 9914.

Список выздоровеших пополнили 53 жителя региона. Всего в области с ковидом справились уже 7982 человека.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. Всего в Калужской области от ковида умерло 74 человека.

На лечении остаются 1858 калужан:

Калуга – 624 (+13 к предыдущему дню),

Обнинск – 251 (+7),

Людиновский район – 146 (+5),

Боровский район – 136 (0),

Дзержинский район – 92 (+1),

Кировский район – 83 (+1),

Жуковский район – 81 (+3),

Козельский район – 81 (-6),

Малоярославецкий район – 72 (-3),

Бабынинский район – 58 (+2),

Сухиничский район – 40 (+2),

Жиздринский район – 31 (-1),

Мещовский район – 20 (-1),

Перемышльский район – 19 (0),

Думиничский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Юхновский район – 17 (+2),

Ферзиковский район – 16 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Износковский район – 11 (0),

Медынский район – 10 (0),

Тарусский район – 8 (+1),

Барятинский район – 6 (0),

Хвастовичский район – 6 (+1),

Куйбышевский район – 2 (0),

Мосальский район - 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 октября 2020 года.

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