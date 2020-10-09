В Калужской области коронавирус отменил битву с Наполеоном

В следующее воскресенье, 18 октября, в Калужской области будут отмечать 208-ю годовщину Малоярославецкого сражения. Однако в этом году традиционной реконструкции боевых действий не будет.

- Ввиду неблагоприятной эпидемической ситуации и в целях недопущения ее ухудшения военно-историческая реконструкция Малоярославецкого сражения проводится не будет, - сообщает в пятницу администрация Малоярославца. - Здоровье наших гостей, жителей города и участников мероприятия – приоритет в нашей работе.

В этот день, 18 октября 2020 года, в сквере 1812 года и у Монумента Славы героям Отечественной войны 1812 года пройдут торжественные Церемониалы отдания гражданских и воинских почестей с возложением цветов в память павших героев Малоярославецкого сражения.

Также будут работать Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года и Музейно-выставочный центр им И.А. Солдатенкова с тематической выставкой от «Москвы до Парижа».

Как в предыдущие годы проходила реконструкция сражения под Малоярославцем, смотрите здесь.

В Калужской области 8 октября зафиксирован самый большой за последние четыре месяца прирост больных коронавирусом.