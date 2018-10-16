Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 16 октября
$ 65.75 0.22
76.05 0.45
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Французов разгромили, как 206 лет назад

16.10.2018 09:45 0 208 Наталья Чаадаева

В воскресенье, 14 октября, прошел Международный военно-исторический фестиваль, посвященный 206-й годовщине Малоярославецкого сражения в Отечественной войне 1812 года.

С самого утра в малоярославецком сквере 1812 года работали интерактивные площадки для жителей и гостей города. Реконструкторы показывали оружие и форму армий времён Отечественной войны, проводили мастер-классы по владению видами вооружения. Местные коллективы пели старинные песни.

Центральным событием этого дня стало «Малоярославецкое сражение в Отечественной войне 1812 года», проводимое на Ивановском лугу.

Для демонстрации города были построены домики местных жителей, а также здание Свято-Никольского черноостровского монастыря.


Реконструкторы прибыли на Иванов Луг из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Брянска, Калуги и городов Беларуси.  

Более 300 человек и 60 кавалеристов приняли участие в реконструкции ключевого сражения в войне 1812 года, которая произошла между французскими войскам Наполеона и русской армией.  

Понаблюдать за сражением приехало больше тысячи зрителей. Им отвели место на пригорке, откуда открывался вид на всё поле. Всем хватало место, и не было толкотни рядом с ограждением.

24 октября 1812 года авангардные части французских войск подошли к Малоярославцу. В городе их встретили передовые русские батальоны 6-го пехотного корпуса. 18 часов вели жестокую баталию на горящих улицах Малоярославца. Город, заваленный павшими героями с обеих сторон, восемь раз переходил из рук в руки.


В итоге выматывающей борьбы за Малоярославец русские войска выиграли время для прибытия основных сил Михаила Илларионовича Кутузова, которые преградили французской армии путь на Калугу.

Наши снова победили, и зрителям разрешили пройти за ограждение, чтобы сфотографироваться с реконструкторами.

Фото автора.

Уважаемые читатели! А вы бывали на реконструкции в Малоярославце? Поделитесь впечатлениями в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: фоторепортаж общество
Еще новости из рубрики «Общество»

На обочине: слепой калужанин полгода прожил на улице 12.10.2018 10:48

Парковка возле 24-й гимназии: почти миллион на ветер 11.10.2018 09:34

Вандалы изуродовали скульптуры в новом сквере 09.10.2018 15:27

Калужскую улицу превратили в новый рынок 08.10.2018 11:57

Гонки, Путин, ФСБ: гран-при Сочи глазами калужанина 05.10.2018 10:25


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 20 октября, 11:30
Мастер-классы в Достоянии
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 30 ноября, 10:00
Выставка «Мой любимый Полотняный»
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

ср 17 октября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
сб 20 октября, 11:00
Интерактивные спектакли от "Карусели"
Калуга
сб 20 октября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 20 октября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров

Концерты

ср 17 октября, 19:00
Филармония
чт 18 октября, 19:00
Александр Розенбаум
Филармония
чт 18 октября, 19:00
Шедевры вокальной музыки
Дом музыки
чт 18 октября, 19:00
«Крематорий»
Овертайм, паб

Кино

Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
На районе
Хэллфест
Веном
Новости компаний

Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей

Доля Калужского филиала Россельхозбанка на региональном рынке кредитования сезонных работ превышает 90%

Макснет и МегаФон дают возможность сократить расходы на 20%

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Как выбрать подходящую микроволновую печь. Поможет промокод Техпорт

Как выбрать тепловентилятор: тип нагревателя, мощность, функционал

Где скачать музыку: обзор сайта с современными песнями

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.