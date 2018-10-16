Французов разгромили, как 206 лет назад

В воскресенье, 14 октября, прошел Международный военно-исторический фестиваль, посвященный 206-й годовщине Малоярославецкого сражения в Отечественной войне 1812 года.

С самого утра в малоярославецком сквере 1812 года работали интерактивные площадки для жителей и гостей города. Реконструкторы показывали оружие и форму армий времён Отечественной войны, проводили мастер-классы по владению видами вооружения. Местные коллективы пели старинные песни.

Центральным событием этого дня стало «Малоярославецкое сражение в Отечественной войне 1812 года», проводимое на Ивановском лугу.

Для демонстрации города были построены домики местных жителей, а также здание Свято-Никольского черноостровского монастыря.





Реконструкторы прибыли на Иванов Луг из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Брянска, Калуги и городов Беларуси.

Более 300 человек и 60 кавалеристов приняли участие в реконструкции ключевого сражения в войне 1812 года, которая произошла между французскими войскам Наполеона и русской армией.

Понаблюдать за сражением приехало больше тысячи зрителей. Им отвели место на пригорке, откуда открывался вид на всё поле. Всем хватало место, и не было толкотни рядом с ограждением.

24 октября 1812 года авангардные части французских войск подошли к Малоярославцу. В городе их встретили передовые русские батальоны 6-го пехотного корпуса. 18 часов вели жестокую баталию на горящих улицах Малоярославца. Город, заваленный павшими героями с обеих сторон, восемь раз переходил из рук в руки.





В итоге выматывающей борьбы за Малоярославец русские войска выиграли время для прибытия основных сил Михаила Илларионовича Кутузова, которые преградили французской армии путь на Калугу.

Наши снова победили, и зрителям разрешили пройти за ограждение, чтобы сфотографироваться с реконструкторами.

Фото автора.

Уважаемые читатели! А вы бывали на реконструкции в Малоярославце? Поделитесь впечатлениями в комментариях!