Французов разгромили, как 206 лет назад

В воскресенье, 14 октября, прошел Международный военно-исторический фестиваль, посвященный 206-й годовщине Малоярославецкого сражения в Отечественной войне 1812 года.
С самого утра в малоярославецком сквере 1812 года работали интерактивные площадки для жителей и гостей города. Реконструкторы показывали оружие и форму армий времён Отечественной войны, проводили мастер-классы по владению видами вооружения. Местные коллективы пели старинные песни.
Центральным событием этого дня стало «Малоярославецкое сражение в Отечественной войне 1812 года», проводимое на Ивановском лугу.
Для демонстрации города были построены домики местных жителей, а также здание Свято-Никольского черноостровского монастыря.
Реконструкторы прибыли на Иванов Луг из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Брянска, Калуги и городов Беларуси.
Более 300 человек и 60 кавалеристов приняли участие в реконструкции ключевого сражения в войне 1812 года, которая произошла между французскими войскам Наполеона и русской армией.
Понаблюдать за сражением приехало больше тысячи зрителей. Им отвели место на пригорке, откуда открывался вид на всё поле. Всем хватало место, и не было толкотни рядом с ограждением.
24 октября 1812 года авангардные части французских войск подошли к Малоярославцу. В городе их встретили передовые русские батальоны 6-го пехотного корпуса. 18 часов вели жестокую баталию на горящих улицах Малоярославца. Город, заваленный павшими героями с обеих сторон, восемь раз переходил из рук в руки.
В итоге выматывающей борьбы за Малоярославец русские войска выиграли время для прибытия основных сил Михаила Илларионовича Кутузова, которые преградили французской армии путь на Калугу.
Наши снова победили, и зрителям разрешили пройти за ограждение, чтобы сфотографироваться с реконструкторами.
Фото автора.
Уважаемые читатели! А вы бывали на реконструкции в Малоярославце? Поделитесь впечатлениями в комментариях!
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