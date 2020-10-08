В Калуге подорожали маски

Читатель KP40 прислал в редакцию фото ценника в одном из сетевых магазинов города. За одну маску там просят почти 80 рублей.

Хотя, стоит отметить, в городе на данный момент можно купить маски по 10-15 рублей за штуку.

В последние недели в Калужской области увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусом.

В среду, 7 октября, власти региона заявили, что могут закрыть магазины, покупатели которых не надевают маски.

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