В Калужской области за сутки вылечился от коронавируса 41 человек

За последние сутки в Калужской области ещё 41 человек вылечился от коронавируса. Всего с болезнью справился 7 861 житель региона, сообщили KP40 в среду, 7 октября, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 74 калужанина.

На данный момент в Калужской области известно о 9 674 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки выявили 11 115 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 248 619. Вылечились – 995 275, умерли – 21 865.

Официальные данные на 7 октября 2020 года.

Ранее, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал калужан носить маски.

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