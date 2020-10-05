В Калужской области 20% жителей привились от гриппа

В Калужской области прививку от гриппа уже сделали 179 696 человек. Такие данные в понедельник, 5 октября, опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди детей привито 27 589 человек.

- Охват прививками, включая население Обнинска, составил 20,3%, - отмечают в Роспотребнадзоре. - Поставок вакцин против гриппа на текущей неделе не было.

Напомним, в Калужской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

За неделю шесть школьных классов закрыли на карантин.