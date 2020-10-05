В Калужской области 20% жителей привились от гриппа

В Калужской области прививку от гриппа уже сделали 179 696 человек. Такие данные в понедельник, 5 октября, опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Среди детей привито 27 589 человек.
- Охват прививками, включая население Обнинска, составил 20,3%, - отмечают в Роспотребнадзоре. - Поставок вакцин против гриппа на текущей неделе не было.
Напомним, в Калужской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.
За неделю шесть школьных классов закрыли на карантин.
А вы уже сделали прививку от гриппа осенью 2020 года?
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