Жителей Калуги и Обнинска угостят пиццей

Tele2 добавил гастрономическое предложение в программу лояльности « Больше ». Новый партнер оператора – «Додо Пицца», предложит клиентам кусок традиционной итальянской выпечки при посещении ресторанов сети в Калуге и Обнинске.

Оператор развивает программу лояльности «Больше», поощряя у абонентов любовь к хорошей кухне. До 15 ноября в сети пиццерий в двух городах региона каждый клиент оператора может ежедневно получать в подарок кусок пиццы. Для этого необходимо сообщить сотруднику ресторана промокод, сформированный в приложении оператора на смартфоне или в разделе «Больше» на сайте оператора.

Елена Николаева, директор калужского филиала оператора:

«Осень – это прекрасное время для встреч с друзьями, поэтому очень кстати придется бесплатная пицца. Удобно, что получить подарок можно ежедневно, а рестораны расположены на центральных городских улицах».