Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по количеству заражений коронавирусом в течение двух недель, заявила в среду, 30 сентября, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья ПШЕНИЧНАЯ.

- Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более 9 тысяч [заболевших в сутки], - приводит её слова издание «Известия».

Наталья Пшеничная подчеркнула, что ситуация с выходом на плато будет зависеть от уровня сознательности граждан в части соблюдения мер по предотвращению распространения COVID-19.

При этом эксперт уверена, что в настоящий момент эпидемическая ситуация в России не является критической, однако она отметила, что в стране заранее был создан резерв коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ находится под контролем, но в зависимости от числа новых случаев могут быть введены новые ограничения.

В Калужской области на 1 октября известно о 9250 случаях заболевания коронавирусом. По всей России зафиксировано 8945 новых случаев за последние сутки.

В Калуге и по всему нашему региону масочный режим продлён как минимум до 31 октября.