В Калужской области 7670 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области ещё 58 человек вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справились 7670 жителей региона, сообщили KP40 в четверг, 1 октября, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 74 калужанина.

На данный момент федеральный оперштаб сообщает о 9241 случае коронавируса в Калужской области. Хотя ранее в региональном оперштабе говорили о 9250 случаях.

По всей России за последние сутки выявили 8 945 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 185 231. Вылечились – 964 242, умер – 20 891.

Ранее, напомним, масочный режим в Калужской области продлили до 31 октября.

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