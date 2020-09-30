Новый рекорд: за сутки коронавирусом в Калужской области заболели 70 человек

В среду, 30 сентября, в Калужской области подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. За все время пандемии заразилось уже 9250 человек.

Как мы писали, 26 жителей региона получил справки о выздоровлении. Всего в области с ковидом справились уже 7612 человек.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 74 человека.

Такие данные на сегодня оперштаб прислал по районам:

Калуга – 455 (+9 к предыдущему дню),

Обнинск – 203 (+14),

Людиновский район – 127 (+1),

Боровский район – 132 (+4),

Людиновский район - 127 (0),

Дзержинский район – 88 (+4),

Жуковский район – 75 (+1),

Козельский район – 80 (+9),

Кировский район – 65 (0),

Малоярославецкий район – 65 (-1),

Бабынинский район – 54 (+3),

Перемышльский район – 23 (0),

Сухиничский район – 32 (+1),

Жиздринский район – 30 (0),

Мещовский район – 21 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 15 (0),

Юхновский район – 15 (0),

Думиничский район – 14 (0),

Износковский район – 11 (0),

Ферзиковский район – 12 (0),

Тарусский район – 10 (0),

Медынский район – 5 (0),

Барятинский район – 8 (0),

Хвастовичский район – 4 (0),

Мосальский район - 3 (0)

Куйбышевский район – 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 сентября 2020 года.

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