Новый рекорд: за сутки коронавирусом в Калужской области заболели 70 человек

В среду, 30 сентября, в Калужской области подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. За все время пандемии заразилось уже 9250 человек.
Как мы писали, 26 жителей региона получил справки о выздоровлении. Всего в области с ковидом справились уже 7612 человек.
Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 74 человека.
Такие данные на сегодня оперштаб прислал по районам:
- Калуга – 455 (+9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 203 (+14),
- Людиновский район – 127 (+1),
- Боровский район – 132 (+4),
- Людиновский район - 127 (0),
- Дзержинский район – 88 (+4),
- Жуковский район – 75 (+1),
- Козельский район – 80 (+9),
- Кировский район – 65 (0),
- Малоярославецкий район – 65 (-1),
- Бабынинский район – 54 (+3),
- Перемышльский район – 23 (0),
- Сухиничский район – 32 (+1),
- Жиздринский район – 30 (0),
- Мещовский район – 21 (0),
- Спас-Деменский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 15 (0),
- Юхновский район – 15 (0),
- Думиничский район – 14 (0),
- Износковский район – 11 (0),
- Ферзиковский район – 12 (0),
- Тарусский район – 10 (0),
- Медынский район – 5 (0),
- Барятинский район – 8 (0),
- Хвастовичский район – 4 (0),
- Мосальский район - 3 (0)
- Куйбышевский район – 1 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 сентября 2020 года.
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