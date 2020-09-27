2 человека вылечились от коронавируса в Калужской области за сутки

В воскресенье, 27 сентября, в Калужской области 2 человека вылечились от коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число выздоровевших за все время эпидемии составляет 7525 человек.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 74 человека.

Данные о новых заболевших появятся чуть позже. Пока известно о 9009 случаях заражения. Вчера заболел 51 человек. И это новый рекорд за последний месяц.

Все новости о коронавирусе в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.