2 человека вылечились от коронавируса в Калужской области за сутки

В воскресенье, 27 сентября, в Калужской области 2 человека вылечились от коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число выздоровевших за все время эпидемии составляет 7525 человек.
Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 74 человека.
Данные о новых заболевших появятся чуть позже. Пока известно о 9009 случаях заражения. Вчера заболел 51 человек. И это новый рекорд за последний месяц.
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