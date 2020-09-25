Резкий скачок заболевших коронавирусом зафиксирован в Москве. В Калуге пока все стабильно.

Резкий скачок заболевших коронавирусом зафиксировали в Москве в пятницу, 25 сентября. По данным федерального оперштаба, за сутки количество заразившихся увеличилось с 1050 до 1560.

В связи с чем в столице снова возвращаются к ограничениям. Людям старше 65 лет рекомендуется не выходить из дома, работающих москвичей по возможности переводят на удаленную работу. Особенно это касается пенсионеров.

В Калужской области за последние сутки подтверждено 48 случаев заражения, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 8958 человек.

Как мы писали, за сутки выздоровели 5 человек. Всего с болезнью справились 7475 жителей региона.

В списке умерших 74 человека. Новых летальных случаев не зафиксировано.

На лечении остаются 1409 калужан. Статистика по районам на сегодня такова:

Калуга – 398 (+17 к предыдущему дню),

Обнинск – 158 (+8),

Людиновский район – 124 (+1),

Боровский район – 123 (+2),

Дзержинский район – 76 (+2),

Жуковский район – 69 (+2),

Козельский район – 70 (+3),

Малоярославецкий район – 58 (+2),

Кировский район – 58 (0),

Бабынинский район – 51 (+3),

Сухиничский район – 31 (0),

Жиздринский район – 30 (0),

Перемышльский район – 32 (+1),

Мещовский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 15 (0),

Юхновский район – 14 (+1),

Ферзиковский район – 12 (0),

Тарусский район – 10 (0),

Думиничский район – 13 (+1),

Износковский район – 11 (0),

Медынский район – 10 (0),

Барятинский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 4 (0),

Куйбышевский район – 1 (0)

Мосальский район - 2 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 сентября 2020 года.

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