Резкий скачок заболевших коронавирусом зафиксирован в Москве. В Калуге пока все стабильно.

Резкий скачок заболевших коронавирусом зафиксировали в Москве в пятницу, 25 сентября. По данным федерального оперштаба, за сутки количество заразившихся увеличилось с 1050 до 1560.
В связи с чем в столице снова возвращаются к ограничениям. Людям старше 65 лет рекомендуется не выходить из дома, работающих москвичей по возможности переводят на удаленную работу. Особенно это касается пенсионеров.
В Калужской области за последние сутки подтверждено 48 случаев заражения, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 8958 человек.
Как мы писали, за сутки выздоровели 5 человек. Всего с болезнью справились 7475 жителей региона.
В списке умерших 74 человека. Новых летальных случаев не зафиксировано.
На лечении остаются 1409 калужан. Статистика по районам на сегодня такова:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 сентября 2020 года.
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