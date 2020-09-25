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Обнинского блогера-краеведа судят за размещение в сети фото надгробия ученого

Елена Французова
Опубликовано: 25.09.2020 13:28 1 582
Обнинского блогера-краеведа судят за размещение в сети фото надгробия ученого

В понедельник, 21 сентября, состоялось первое судебное заседание по делу обнинского блогера Артема Майнаса. Он разместил в интернете информацию об ученом Феликсе Кашином, которую управление Роскомнадзора по Калужской области потребовало удалить.

Артем уже несколько лет занимается реализацией мемориального проекта. Он ходит по кладбищам Обнинска и делает фотографии надгробий  известных людей. Среди них первые лица города, ученые, исследователи, предприниматели, спортсмены, актеры, музыканты. Потом он создает для них отдельные страницы, как в «Википедии», и указывает, кто они, чем занимались, что значимого сделали. А в конце дает информацию, где они захоронены.

Как говорит сам Артем, нередко информацию о дате рождения и смерти он берет с надгробных памятников, потому что найти ее где-то еще не всегда возможно. Весь проект делается в рамках некоммерческой краеведческой деятельности.

Однако сыновьям ученого, о котором идет речь, не понравилось, что информация об их отце размещена в интернете. Сначала блогеру позвонил один из них и попросил убрать фото надгробия. Артем пошел навстречу, но попросил его оставить текстовую расшифровку памятника с именем, датой рождения и смерти. Возражений не было.

Чуть позже Майнасу позвонил второй сын Феликса Кашина и потребовал убрать всю информацию об отце. Артем ему отказал. И тогда тот обратился в Роскомнадзор.

По закону «О персональных данных», создание общедоступных источников персональных данных возможно, но информация в них должна быть размещена с согласия либо самого субъекта персональных данных, либо с согласия его законных представителей.

- В отдельных случаях после смерти субъекта персональных данных согласие на обработку персональных данных дают наследники, если такое согласие не было получено при его жизни, - прокомментировала ситуацию Татьяна Беликова, заместитель руководителя управление Роскомнадзора по Калужской области. - Сведения о субъекте персональных данных могут быть исключены из общедоступных источников по требованию субъекта персональных данных, его законного представителя либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов.

Таким образом, сведения о ФИО, дате рождения и смерти, содержащиеся на памятнике умершего человека, являются персональными данными, распространение которых, в том числе, в интернете, должно осуществляться с соблюдением вышеуказанных требований Федерального закона , включая требования конфиденциальности. Администратором интернет-ресурса сведения о правовых основаниях обработки персональных данных не представлены, меры в добровольном порядке по удалению персональных данных приняты не были.

Майнас с таким решением не согласен.   

- Фотография сделана в общественном месте, эта информация общедоступная. Я ничего не нарушал, - говорит блогер. -  Получается, что любую фотографию любого надгробия и информацию с мемориальной плиты выкладывать нельзя. Теоретически в Роскомнадзор может обратиться даже дальний родственник Ленина.

Следующее судебное заседание пройдет 12 октября.

Елена Французова
Опубликовано: 25.09.2020 13:28 1 582
Тэги: общество
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