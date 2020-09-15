Николетта и Северия: калужане все чаще называют детей экстравагантными именами

На прошлой неделе в Калуге зарегистрировали рождение 102 малышей, сообщает городское управление ЗАГС. Среди новорожденных немало обладателей редких имен. В нашем городе появились Стефания, Игнат, Тамир, Святослав и Герман.

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