Николетта и Северия: калужане все чаще называют детей экстравагантными именами

На прошлой неделе в Калуге зарегистрировали рождение 102 малышей, сообщает городское управление ЗАГС. Среди новорожденных немало обладателей редких имен. В нашем городе появились Стефания, Игнат, Тамир, Святослав и Герман.
В августе самыми необычными именами новорожденных девочек стали Николетта, Руслана, Северия, Анисия, Мелания, Марта, Аглая, Оливия и Аврора.
Среди мальчиков появились Ратибор, Роберт, Демид, Богдан и Яромир.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!