В Калужской области зафиксирован самый большой с июля прирост больных коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 11 сентября, подтвердили 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Это самый большой дневной прирост заболевших с 17 июля, когда было 36 случаев.

Всего за время пандемии заразились уже 8396 человек.

Выздоровели ещё 20 калужан. За весь период - 7182.

В списке умерших 71 человек. За последние сутки новых случаев не зафиксировано.

Лечиться от коронавируса продолжают 1143 калужанина:

Калуга – 269 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 126 (-1),

Людиновский район – 119 (+1),

Боровский район – 107 (+5),

Жуковский район – 69 (-1),

Дзержинский район – 65 (+1),

Козельский район – 51 (+2),

Малоярославецкий район – 47 (-3),

Кировский район – 46 (+2),

Бабынинский район – 35 (+1),

Сухиничский район – 33 (-1),

Жиздринский район – 31 (+1),

Перемышльский район – 23 (0),

Мещовский район – 17 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Ферзиковский район – 13 (0),

Юхновский район – 12 (0),

Тарусский район – 11 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 8 (+1),

Медынский район – 8 (+1),

Барятинский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Куйбышевский район – 3 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 сентября 2020 года.

Напомним, в Калужской области до 30 сентября продлён масочный режим.

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