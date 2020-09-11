В Калужской области зафиксирован самый большой с июля прирост больных коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 11 сентября, подтвердили 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Это самый большой дневной прирост заболевших с 17 июля, когда было 36 случаев.
Всего за время пандемии заразились уже 8396 человек.
Выздоровели ещё 20 калужан. За весь период - 7182.
В списке умерших 71 человек. За последние сутки новых случаев не зафиксировано.
Лечиться от коронавируса продолжают 1143 калужанина:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 сентября 2020 года.
Напомним, в Калужской области до 30 сентября продлён масочный режим.
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