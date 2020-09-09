Захар Прилепин признался в симпатиях к Калужскому краю

Лидер Партии ЗА ПРАВДУ побывал в Калуге с рабочим визитом. Известный писатель встретился со своими политическими сторонниками и почитателями таланта.

Хмурая погода не помешала столичному гостю возложить цветы к Вечному огню, а также почтить память Маршала Победы Георгия Жукова и воинов-интернационалистов, отдавших жизни в горячих точках. Задержался Прилепин и у монумента «Журавли». В биографии самого писателя есть также участие в боевых действиях, в настоящее время он оказывает активную помощь жителям Донбаса. На площади Победы столичный гость отметил, что воины, павшие на русской земле, являются праведными и в наше время их всех стоит воспринимать как своих.

Особое внимание Захар Прилепин уделил и храму чудотворцев Космы и Дамиана. Он сделал его фотографию и уже на пресс-конференции объяснил журналистам свой интерес к этой калужской церкви, отметив, что он является не только политическим, но и культурным деятелем. И в своей деятельности уделяет большое внимание сохранению и восстановлению памятников архитектуры.

- Данный храм – поразительное архитектурное сооружение, я увлечен темой русских храмов, более того, занимаюсь ей. Здесь в помощь нашей партийной деятельности идёт другая моя ипостась, связанная с тем, что я член исполкома «Общероссийского Народного Фронта». Более того, руковожу там проектом «Добровольцы культуры». И руковожу им по прямому согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным. Мы контактируем с РПЦ и советником президента Владимиром Мединским и работаем в этом направлении. И в Калуге я с этими целями бывал, и не только здесь, но и в ряде других регионов по похожим вопросам. Мы запустили проект по спасению или защите тех или иных памятников, во многих регионах добились замечательных результатов. Я знаю проблему этой церкви, совмещение возможностей партийных и «ОНФ» здесь могут дать результат.

Известный писатель также рассказал о наиболее приоритетных направлениях своей работы:

- Отдельная страница связана с экологией. Мы запустили целый сайт, ресурс, связанный с темой загрязнения рек. Вообще, культура и экология болевые точки, где нам есть что сказать и будет о чем потом отчитаться, чем мы можем быть полезны региону.

Захар Прилепин также признался в больших симпатиях к калужскому краю и высказал сожаление, что не получается задержаться здесь подольше.

- Я здесь бывал неоднократно и по-человечески очарован, и как человек не чуждый культуре, и влюблённый в Россию. Это показательный, аномально насыщенный регион. Интересно всё, что связано и с Циолковским, и с Шамилём, и с Окуджавой. Всё бы это с удовольствием посмотрел, потрогал руками и прижался бы щекой.

Что касается партийной работы, политический лидер высказал надежду, что их слышат в регионах и здесь на местах соберутся сильные команды, которые присоединятся к фракции.

Рабочая поездка продолжилась встречей со сторонниками и почитателями таланта. Захар Прилепин ответил на вопросы калужан. Они касались вопросов исторического примирения народов, сохранения природных недр, памятников старины, а также читатели интересовались дальнейшей судьбой некоторых литературных героев Прилепина. Завершилась встреча автограф-сессией.

Материал оплачен со специального избирательного счета из средств избирательного фонда Регионального отделения Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Калужской области.