$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Захар Прилепин признался в симпатиях к Калужскому краю

Опубликовано: 09.09.2020 11:40 0 645
Захар Прилепин признался в симпатиях к Калужскому краю

Лидер Партии ЗА ПРАВДУ побывал в Калуге с рабочим визитом. Известный писатель встретился со своими политическими сторонниками и почитателями таланта.

Хмурая погода не помешала столичному гостю возложить цветы к Вечному огню, а также почтить память Маршала Победы Георгия Жукова и воинов-интернационалистов, отдавших жизни в горячих точках. Задержался Прилепин и у монумента «Журавли». В биографии самого писателя есть также участие в боевых действиях, в настоящее время он оказывает активную помощь жителям Донбаса. На площади Победы столичный гость отметил, что воины, павшие на русской земле, являются праведными и в наше время их всех стоит воспринимать как своих.

Особое внимание Захар Прилепин уделил и храму чудотворцев Космы и Дамиана. Он сделал его фотографию и уже на пресс-конференции объяснил журналистам свой интерес к этой калужской церкви, отметив, что он является не только политическим, но и культурным деятелем. И в своей деятельности уделяет большое внимание сохранению и восстановлению памятников архитектуры.

- Данный храм – поразительное архитектурное сооружение, я увлечен темой русских храмов, более того, занимаюсь ей. Здесь в помощь нашей партийной деятельности идёт другая моя ипостась, связанная с тем, что я член исполкома «Общероссийского Народного Фронта». Более того, руковожу там проектом «Добровольцы культуры». И руковожу им по прямому согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным. Мы контактируем с РПЦ и советником президента Владимиром Мединским и работаем в этом направлении. И в Калуге я с этими целями бывал, и не только здесь, но и в ряде других регионов по похожим вопросам. Мы запустили проект по спасению или защите тех или иных памятников, во многих регионах добились замечательных результатов. Я знаю проблему этой церкви, совмещение возможностей партийных и «ОНФ» здесь могут дать результат.

Известный писатель также рассказал о наиболее приоритетных направлениях своей работы:

- Отдельная страница связана с экологией. Мы запустили целый сайт, ресурс, связанный с темой загрязнения рек. Вообще, культура и экология болевые точки, где нам есть что сказать и будет о чем потом отчитаться, чем мы можем быть полезны региону.

Захар Прилепин также признался в больших симпатиях к калужскому краю и высказал сожаление, что не получается задержаться здесь подольше.

- Я здесь бывал неоднократно и по-человечески очарован, и как человек не чуждый культуре, и влюблённый в Россию. Это показательный, аномально насыщенный регион. Интересно всё, что связано и с Циолковским, и с Шамилём, и с Окуджавой. Всё бы это с удовольствием посмотрел, потрогал руками и прижался бы щекой.

Что касается партийной работы, политический лидер высказал надежду, что их слышат в регионах и здесь на местах соберутся сильные команды, которые присоединятся к фракции.

Рабочая поездка продолжилась встречей со сторонниками и почитателями таланта. Захар Прилепин ответил на вопросы калужан. Они касались вопросов исторического примирения народов, сохранения природных недр, памятников старины, а также читатели интересовались дальнейшей судьбой некоторых литературных героев Прилепина. Завершилась встреча автограф-сессией.

Материал оплачен со специального избирательного счета из средств избирательного фонда Регионального отделения Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Калужской области.

 

Опубликовано: 09.09.2020 11:40 0 645
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ в Калужской области выдал более 500 млн рублей по «Ипотеке с господдержкой»
Бизнес как локомотив
В новый учебный год — с обновленным сервисом «Ростелеком. Лицей»
Private Banking ВТБ признан лучшим в России
ВТБ снижает ставку по автокредитам до 6,5%
Калужские сладости – полезные лакомства
Покорит ли Калугу «Сырная губерния»?
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Чего ждать от коронавируса этой осенью? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Репетиторы по математике активно предлагают свои услуги в интернете
Что необходимо знать про организацию похорон в Беларуси?
Новинки смартфонов 2020 — которые ожидаются и есть в продаже

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru