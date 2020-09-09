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Кому мы можем доверять?

Опубликовано: 09.09.2020 09:00 0 351
Кому мы можем доверять?

13 сентября в Калужской области пройдут выборы. Мы должны будем сделать свой выбор и отдать голоса за тех кому доверяем представлять наши интересы в представительных органах власти. Депутаты от какой партии и как будут решать наши проблемы в ближайшие пять лет?

Программа партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» основана на базовых ценностях социализма: Справедливости, Свободе и Солидарности.

СОЦИАЛИЗМ – будущее сильной, свободной и справедливой России!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Бессистемные и непоследовательные реформы здравоохранения не дали положительных результатов. Показатели заболеваемости и смертности очень высоки, ожидаемая продолжительность жизни одна из самых низких в Европе. Средняя продолжительность жизни российских мужчин ненамного превышает пенсионный возраст.

 

 

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Калужской области Александр Бычков

Здравоохранение – это стратегическая оборонная отрасль. Она отвечает за национальную безопасность, и поэтому в этой сфере должно быть такое же прямое финансирование, как и у оборонного комплекса страны. Здесь не место посредникам! Восстановим советскую систему здравоохранения.
Медицина – не услуга! Она должна быть бесплатной и качественной!

Государству надо вернуть управление здравоохранением!

  • Надо ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования. ФОМС – бессмысленный и беспощадный посредник в медицине. Он сжирает огромное количество денег. Денег, которых не хватает нашему здравоохранению. После коронавируса несогласных с этим в стране не осталось.

  • «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает убрать спекулянтов из медицины и принять за основу бюджетную систему финансирования. Пора вспомнить о мобилизационной медицине, которая была у нас в Советском Союзе и в первые годы в России, пока оптимизация не уничтожила ее, лишив население надежды на получение эффективного лечения.

  • Бесплатным должно стать и все высшее медицинское образование. Число квалифицированных врачей сокращается, нельзя рисковать здоровьем нации!

  • Нужно вывести санитарно-эпидемиологическую службу из состава Роспотребнадзора и подчинить её Минздраву.

  • Установить единую систему оплаты труда врачей и персонала.

  • Установить финансирование здравоохранения в размере не менее 7? От объема ВВП.

  • Расходы граждан на жизненно важные лекарства не должны превышать 10% их дохода.

С оптимизацией здравоохранения покончено. Что дальше?

По данным Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), с 2000 по 2015 год количество больниц в России сократилось в два раза – с 10,7 до 5,4 тысячи. Количество доступных населению больничных коек – на треть, а в сельской местности – на 40%. Количество специализированных инфекционных коек в больницах с 2005 по 2018 год уменьшилось на 30%. До шести тысяч уменьшилось количество врачей-инфекционистов. Теперь в срочном порядке за миллиарды рублей пришлось переоборудовать под госпитали выставочные центры и концертные комплексы, а на инфекционистов в срочно порядке «переучивать» терапевтов и педиатров.

Председатель калужской палаты депутатов партии «Справедливая Россия» Надежда Ефремова.

Мы предлагаем, чтобы в работе ликвидационных комиссий принимали участие представители депутатских фракций, представленных в областном Законодательном Собрании, и представители общественности. Ситуация в сфере здравоохранения критическая, это хорошо продемонстрировала пандемия коронавипруса. Очевидно, что ее надо менят и делать это на основе принципа «не навреди». Реформирование медицинской отрасли и так ненесло немало вреда гражданам, - отмечает председатель региональной палаты депутатов «Справедливой России».

 


Оплачено за счет средств избирательного объединения Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по выборам депутатов Законодательного Собрания Калужской области.

Опубликовано: 09.09.2020 09:00 0 351
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