В Калужской области подтвердили две новые смерти от коронавируса

В Калужской области подтвердили ещё две смерти от коронавируса. В воскресенье, 6 сентября, об этом сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе. За весь период эпидемии скончался 71 калужанин.

Выздоровели за сутки также два человека. Всего с болезнью справились 7045 наших земляков.

На данный момент известно о 8222 заражённых COVID-19 в Калужской области. Новые данные региональный оперативный штаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за сутки зафиксировали 5 195 новых случаев заболевания. За весь период - 1 025 505. Из них выздоровели 840 949, скончались – 17 820.

UPD. В региональном оперативном штабе уточнили, что скончались 83-летний житель Козельского района и 66-летний житель Жуковского района.

UPD2. В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 6 сентября.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на утро 6 сентября 2020 года.

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