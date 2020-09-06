В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 6 сентября

В Калужской области в воскресенье, 6 сентября, подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за время пандемии заразился уже 8251 человек.
Выздоровели ещё 2 калужанина. За весь период - 7045.
В списке умерших теперь 71 человек. За последние сутки подтвердили гибель 83-летнего жителя Козельского района и 66-летнего пациента из Жуковского района.
Лечиться от коронавируса продолжают 1135 калужан:
- Калуга – 258 (+14 к предыдущему дню),
- Обнинск – 133 (0),
- Людиновский район – 118 (+2),
- Боровский район – 102 (+1),
- Жуковский район – 71 (+3),
- Дзержинский район – 61 (+1),
- Малоярославецкий район – 53 (0),
- Козельский район – 47 (0),
- Кировский район – 43 (+2),
- Сухиничский район – 36 (0),
- Жиздринский район – 33 (0),
- Бабынинский район – 32 (0),
- Перемышльский район – 23 (0),
- Мещовский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Ферзиковский район – 16 (+1),
- Ульяновский район – 14 (0),
- Юхновский район – 12 (0),
- Думиничский район – 10 (0),
- Износковский район – 9 (0),
- Медынский район – 8 (0),
- Барятинский район – 6 (0),
- Хвастовичский район – 6 (0),
- Тарусский район – 5 (+1),
- Куйбышевский район – 3 (0),
- Мосальский район – 1 (0)
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 сентября 2020 года.
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