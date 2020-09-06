В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 6 сентября

В Калужской области в воскресенье, 6 сентября, подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за время пандемии заразился уже 8251 человек.

Выздоровели ещё 2 калужанина. За весь период - 7045.

В списке умерших теперь 71 человек. За последние сутки подтвердили гибель 83-летнего жителя Козельского района и 66-летнего пациента из Жуковского района.

Лечиться от коронавируса продолжают 1135 калужан:

Калуга – 258 (+14 к предыдущему дню),

Обнинск – 133 (0),

Людиновский район – 118 (+2),

Боровский район – 102 (+1),

Жуковский район – 71 (+3),

Дзержинский район – 61 (+1),

Малоярославецкий район – 53 (0),

Козельский район – 47 (0),

Кировский район – 43 (+2),

Сухиничский район – 36 (0),

Жиздринский район – 33 (0),

Бабынинский район – 32 (0),

Перемышльский район – 23 (0),

Мещовский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ферзиковский район – 16 (+1),

Ульяновский район – 14 (0),

Юхновский район – 12 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 9 (0),

Медынский район – 8 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Хвастовичский район – 6 (0),

Тарусский район – 5 (+1),

Куйбышевский район – 3 (0),

Мосальский район – 1 (0)

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 сентября 2020 года.

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