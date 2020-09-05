В Калуге выросло количество пациентов с коронавирусом

В субботу, 5 сентября, в Калужской области подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за время пандемии заразились уже 8222 человека.

Выздоровели ещё 26 калужан. За весь период - 7043.

В списке умерших по-прежнему 69 человек.

Лечиться от коронавируса продолжают 1110 калужан:

Калуга – 244 (+16 к предыдущему дню),

Обнинск – 133 (-3),

Людиновский район – 116 (0),

Боровский район – 101 (+1),

Жуковский район – 68 (+1),

Дзержинский район – 60 (-5),

Малоярославецкий район – 53 (-4),

Козельский район – 47 (-1),

Кировский район – 41 (0),

Сухиничский район – 36 (-4),

Жиздринский район – 33 (-1),

Бабынинский район – 32 (+1),

Перемышльский район – 23 (0),

Мещовский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ферзиковский район – 15 (+1),

Ульяновский район – 14 (+1),

Юхновский район – 12 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 9 (0),

Медынский район – 8 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Хвастовичский район – 6 (-1),

Тарусский район – 4 (-1),

Куйбышевский район – 3 (0),

Мосальский район – 1 (0)

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 5 сентября 2020 года.

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