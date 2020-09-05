В Калуге выросло количество пациентов с коронавирусом

В субботу, 5 сентября, в Калужской области подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за время пандемии заразились уже 8222 человека.
Выздоровели ещё 26 калужан. За весь период - 7043.
В списке умерших по-прежнему 69 человек.
Лечиться от коронавируса продолжают 1110 калужан:
- Калуга – 244 (+16 к предыдущему дню),
- Обнинск – 133 (-3),
- Людиновский район – 116 (0),
- Боровский район – 101 (+1),
- Жуковский район – 68 (+1),
- Дзержинский район – 60 (-5),
- Малоярославецкий район – 53 (-4),
- Козельский район – 47 (-1),
- Кировский район – 41 (0),
- Сухиничский район – 36 (-4),
- Жиздринский район – 33 (-1),
- Бабынинский район – 32 (+1),
- Перемышльский район – 23 (0),
- Мещовский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Ферзиковский район – 15 (+1),
- Ульяновский район – 14 (+1),
- Юхновский район – 12 (0),
- Думиничский район – 10 (0),
- Износковский район – 9 (0),
- Медынский район – 8 (0),
- Барятинский район – 6 (0),
- Хвастовичский район – 6 (-1),
- Тарусский район – 4 (-1),
- Куйбышевский район – 3 (0),
- Мосальский район – 1 (0)
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 5 сентября 2020 года.
Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.