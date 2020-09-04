В Калужской области количество выздоровевших от коронавируса превысило 7000

За последние сутки в Калужской области ещё 37 человек вылечились от коронавируса, сообщили KP40 в пятницу, 3 сентября, в федеральном оперативном штабе. За весь период с болезнью справились 7017 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. Всего в списке жертв эпидемии 69 человек.
На данный момент известно о 8166 заболевших. Новые данные региональный оперативный штаб предоставит сегодня чуть позже.
По всей России за сутки выявили 5 110 новых случаев. За весь период - 1 015 105. Из них вылечились 832 747, скончались – 17 649.
Официальные данные по эпидемии коронавируса в Калужской области на 4 сентября 2020 года.
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