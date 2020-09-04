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В Калужской области количество выздоровевших от коронавируса превысило 7000

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.09.2020 10:30 0 594
В Калужской области количество выздоровевших от коронавируса превысило 7000

За последние сутки в Калужской области ещё 37 человек вылечились от коронавируса, сообщили KP40 в пятницу, 3 сентября, в федеральном оперативном штабе. За весь период с болезнью справились 7017 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. Всего в списке жертв эпидемии 69 человек.

На данный момент известно о 8166 заболевших. Новые данные региональный оперативный штаб предоставит сегодня чуть позже.

По всей России за сутки выявили 5 110 новых случаев. За весь период - 1 015 105. Из них вылечились 832 747, скончались – 17 649.

Официальные данные по эпидемии коронавируса в Калужской области на 4 сентября 2020 года

Официальные данные по эпидемии коронавируса в Калужской области на 4 сентября 2020 года

Официальные данные по эпидемии коронавируса в Калужской области на 4 сентября 2020 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.09.2020 10:30 0 594
Тэги: коронавирус общество статистика
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