В Калужской области 6870 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области 12 человек вылечились от коронавируса. За весь период с болезнью справились 6870 калужан, сообщили KP40 в понедельник, 31 августа, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших в нашем регионе по-прежнему 67 человек.

На данный момент известно о 8055 заболевших. Новые данные региональный оперативный штаб предоставит сегодня чуть позже.

По всей России за сутки выявили 4 993 новых случая. За весь период - 995 319. Из них вылечились 809 387, скончались – 17 176.

Официальные данные на утро 31 августа 2020 года.

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