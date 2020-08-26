Калужанка попалась с поддельными правами

39-летняя калужанка водила машину с поддельными правами. Как сообщили сегодня, 26 августа, в областном УМВД, ее остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов на подъезде к Калуге от трассы М-3 «Украина».

Женщина предъявила сотрудникам водительское удостоверение. Бланк документа отличался яркостью шрифта и отсутствием микротекста, что вызвало у сотрудников полиции сомнение в подлинности. В ходе проверки в базе данных удостоверение с таким же номером числилось за другим гражданином. В полиции женщина пояснила, что водительское удостоверение она купила в другом регионе.

Возбуждено уголовное дело. Калужанке грозит до одного года.