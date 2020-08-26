За сутки в Калужской области 88 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области ещё 88 человек вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справился уже 6751 житель нашего региона, сообщили KP40 в среду, 26 августа, в федеральном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 64 калужанина.
На данный момент известно о 7910 заболевших. Новые данные региональный оперштаб предоставит сегодня чуть позже.
По всей России за сутки подтвердили коронавирус у 4 676 человек. За весь период - 970 865 случаев. Из них вылечились 786 150, скончались – 16 683 человека.
Тем временем
В Калужской области отменили самоизоляцию для жителей старше 65 лет. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!